Auto kracht frontal gegen Baum: Fünf Verletzte

Fünf Menschen sind am späten Sonntagabend bei einem Autounfall in Münster verletzt worden. Ein 38-Jähriger hatte aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war damit zunächst gegen einen hohen Bordstein und anschließend frontal gegen einen Baum gekracht. Das teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit.

Die fünf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Beamten stellten noch am Unfallort einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Autofahrer fest, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.