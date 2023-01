Auto kracht gegen Baum: Mann lebensgefährlich verletzt

Geldern (dpa/lnw)

Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall in Geldern (Kreis Kleve) lebensgefährlich verletzt worden. Der 18-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Straße abgekommen und streifte einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und krachte wieder gegen einen Baum. Dann landete der Wagen in einem Bachlauf und der Fahrer wurde eingeklemmt.

Von dpa