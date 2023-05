Der 39-Jährige war mit seinem Wagen am Sonntag zunächst in das Heck eines vorausfahrenden Autos gekracht, wie die Polizei mitteilte. Dessen 19-jähriger Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Danach geriet der Unfallfahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr und rammte zwei weitere Fahrzeuge. Er starb noch am Unfallort.