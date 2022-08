Auto kracht in geparkte Fahrzeuge: 64-Jähriger tot

Bochum (dpa/lnw)

Beim Aufprall eines fahrendenden Autos auf mehrere geparkte Fahrzeuge ist in Bochum ein 64 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Wagen war am Montagabend in Wiemelhausen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die geparkten Autos gekracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz der Rettungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte sei der Mann noch am Unfallort gestorben, hieß es von der Polizei.

Von dpa