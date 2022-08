Auto kracht in geparkte Fahrzeuge: Eine Person tot

Bochum (dpa/lnw)

Beim Aufprall eines fahrendenden Autos auf mehrere geparkte Fahrzeuge ist in Bochum ein Mensch ums Leben gekommen. Der Wagen war am Abend in Wiemelhausen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die geparkten Autos gekracht, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Die Polizei bestätigte dies. Weitere Details und Hintergründe, insbesondere zum Alter und zum Geschlecht der verstorbenen Person, die am Steuer des Autos gesessen hatte, wurden allerdings zunächst nicht mitgeteilt.

Von dpa