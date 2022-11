Auto prallt gegen Baum: Bordsystem alarmiert Rettungskräfte

Er sei in der Nacht zum Samstag mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abgekommen und in einem Waldstück gelandet, wie die Feuerwehr mitteilte. Die automatische Unfallmeldung des Fahrzeugs habe einen sogenannten eCall abgesetzt und die Einsatzkräfte alarmiert. Laut Feuerwehr befand sich der Fahrer beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits außerhalb seines Wagens. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.