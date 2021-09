Gladbeck (dpa/lnw)

Bei einem Autounfall in Gladbeck (Kreis Recklinghausen) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Wagen war am Dienstagabend gegen einen Baum geprallt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die zwei Insassen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und wurden von den Rettungskräften befreit. Anschließend wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Von dpa