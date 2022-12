Auto prallt gegen Lastwagen auf Raststätte: Zwei Tote

Bei einem Unfall auf einer Autobahn-Raststätte in Wuppertal sind zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren gestorben. Zwei weitere, jeweils 20 Jahre alte Insassen wurden in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag in Düsseldorf mitteilte, war der 21 Jahre alte Fahrer auf dem Gelände der Raststätte Sternenberg-Süd gegen einen Fahrbahnteiler gestoßen. Anschließend schleuderte der Wagen in das Heck eines geparkten Lastwagens und gegen einen weiteren Lkw. Die Polizei vermutet nicht angepasste Geschwindigkeit des Fahrers als Unfallursache. Alle Insassen kommen aus Wuppertal.

Das Auto wurde durch den Zusammenstoß komplett zerstört. Der Unfallort glich einem Trümmerfeld. Polizeiermittler waren bis in den frühen Morgen vor Ort. Obwohl der Unfall sich auf dem Parkplatz ereignete, musste die A46 in Fahrtrichtung Brilon immer wieder gesperrt werden. Laut Polizei entdeckten die Ermittler auch auf der Autobahn Unfallspuren. Notfallseelsorger kamen zur Raststätte, um geschockte Zeugen und Rettungskräfte zu betreuen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers parkten die beiden Lastwagen ordnungsgemäß auf dem Gelände der Raststätte. Ihre Fahrer hätten sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in den Fahrzeugen befunden.