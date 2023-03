Sein Wagen hatte sich am Donnerstagabend überschlagen und war in einem Graben liegen geblieben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann konnte sich selbst befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die rechte Spur in Richtung Emden wurde für etwa eine Stunde gesperrt.