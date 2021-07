Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Ein 34-Jähriger hat sich bei Oelde im Kreis Warendorf mehrfach mit seinem Wagen überschlagen und schwer verletzt. Sein Auto sei am Freitagabend kurz vor dem Ortseingang in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen überschlug sich mehrfach in einem Acker, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wegen des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs sei eine Blutprobe entnommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto wurde mit Totalschaden abgeschleppt, der Führerschein des Mannes eingezogen.