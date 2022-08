Auto überschlägt sich: Fahrer stirbt

Der 50-Jährige sei im Kreuz Kaarst zunächst in Richtung Roermond gefahren, habe den Wagen dann aber plötzlich nach links gezogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dadurch geriet das Auto auf eine Schutzplanke, schleuderte über die Straße und landete schließlich in einer tiefen Grube. Dort blieb es auf dem Dach liegen. Helfer bargen den Schwerverletzten aus dem Wrack, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Dort starb der Mann kurz darauf an seinen schweren Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Freitag.