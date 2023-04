Auto und Lastwagen kollidieren: Frau stirbt

Bei der Kollision eines Wagens mit einem Lkw in Kevelaer am Niederrhein ist die Autofahrerin ums Leben gekommen.

Die 82-Jährige habe ihr Fahrzeug an einer Kreuzung nicht gestoppt und sei daher mit dem vorfahrtsberechtigten Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 25-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden blieb unverletzt. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Frau aus dem Wagen. Sie starb aber noch an der Unfallstelle.