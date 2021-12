Auto verkeilt sich unter Traktor: Zwei Verletzte

Dabei seien der Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer am Donnerstagabend verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige war mit seinem Wagen aus zunächst unklarer Ursache in den Traktor geprallt, der am rechten Straßenrand abgestellt war. Das Auto verkeilte sich unter dem Heck des Traktors.