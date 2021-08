Auto zwischen zwei Lkw auf A 3 eingeklemmt: Familie verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 bei Siegburg ist ein Lastwagen auf ein Auto aufgefahren. Die vier Insassen des Wagens - darunter der 18 Jahre alte Fahrer, sein Bruder und die Eltern - wurden teils schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Lastwagenfahrer das Auto unter einen vorausfolgenden Lkw geschoben. Der 45-Jährige blieb unverletzt.

Beamte sperrten die A 3 in Richtung Kreuz Bonn/Siegburg am Mittwoch komplett ab und gaben sie nach rund eineinhalb Stunden am Nachmittag wieder frei. In der Folge staute es sich zeitweise auf bis zu zehn Kilometer.