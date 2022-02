Autobahn 61 weiterhin gesperrt

Nettetal (dpa/lnw)

Die Autobahn 61 bei Nettetal an der niederländischen Grenze ist in Richtung Mönchengladbach nach einem schweren Lkw-Unfall noch immer gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Niederlande konnte wieder freigegeben werden, wie die Autobahnpolizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Von dpa