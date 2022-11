Autobahn GmbH: Rahmede-Talbrücke wird erst 2023 gesprengt

Düsseldorf/Lüdenscheid (dpa/lnw)

Die ursprünglich für diesen Dezember zugesagte Sprengung der Talbrücke Rahmede an der zentralen A45 in Lüdenscheid wird definitiv auf 2023 verschoben. «Dieses Jahr wird es nichts mehr», sagte ein Sprecher der Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH am Freitag auf dpa-Anfrage. Hintergrund seien Verzögerungen beim Ausschreibungsverfahren für die Sprengung. Zudem hätten sich die Grunderwerbsverhandlungen mit Eigentümern und Unternehmen im direkten Umfeld der maroden Brücke als komplex und schwierig erwiesen. Sie seien nun aber kurz vor dem Abschluss.

Von dpa