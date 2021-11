Autobahnmeistereien gerüstet: 27.000 Tonnen Salz gelagert

Köln (dpa/lnw)

Die Autobahnmeistereien im Rheinland sind für die kalte Jahreszeit gerüstet. «Mehr als 27.000 Tonnen Salz und etliche Kubikmeter Sole lagern in den Hallen an den rheinischen Autobahnen», teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Bei Bedarf rückten die Mitarbeiter der 15 Meistereien dann aus, um die Autobahnen von Eis und Schnee frei zu halten. Brücken müssten besonders kontrolliert werden, da sie sowohl von oben als auch von unten auskühlten - und so zu gefährlichen Rutschbahnen für Autofahrer werden könnten.

Von dpa