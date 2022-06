Autofahrer auf A44 von Lastwagen angefahren: Schwer verletzt

Wieso der Mann am Mittwochmorgen über die Fahrbahn lief, war zunächst völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Er sei zuvor mit seinem Wagen auf dem Standstreifen an der Flughafenbrücke Richtung Düsseldorf liegengeblieben. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Richtung Düsseldorf gesperrt. Sie sollte mittags wieder freigegeben werden. Es kam laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.