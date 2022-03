Autofahrer fährt beim Einparken zwei Frauen an

Düren (dpa/lnw)

Beim Einparken vor einer Arztpraxis hat ein 62-Jähriger in Düren mit seinem E-Auto zwei Frauen angefahren und verletzt. Eine 59-Jährige sei bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen derart mit der Schulter gegen die Scheibe der Praxis gedrückt worden, dass das Glas zersplittert sei, teilte die Polizei mit. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von dpa