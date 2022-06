Autofahrer fährt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Der 53-Jährige war am späten Sonntagabend auf einer Landesstraße im Oberbergischen Kreis unterwegs, als er plötzlich auf der geraden Straße die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen den Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall sei er in dem Auto eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge musste die Landesstraße deshalb für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.