Autofahrer fährt über Gehweg und verletzt drei Fußgänger

Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat in Recklinghausen einen Unfall mit drei verletzten Fußgängern verursacht.

Der 59-Jährige war am Mittwochnachmittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen und über einen Gehweg gefahren, wie die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mitteilte. Dort erfasste sein Wagen die aus Gladbeck stammenden Fußgänger. Eine 29 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Eine Frau (33) und ein Mann (30) wurden leicht verletzt. Die Fahrt des Mannes endete im Vorgarten eines Wohnhauses. Beschädigt wurden auch eine Hausfassade und ein geparktes Auto. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Fahrer betrunken war. Seinen Führerschein musste er abgeben.