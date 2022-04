Autofahrer nach Verfolgungsfahrt ins Krankenhaus gebracht

Beckum (dpa/lnw)

Bei einer Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen im Kreis Warendorf ist ein Autofahrer verletzt worden. Der Fahrer sei am frühen Montagmorgen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Auch ein Polizist sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Fahrer in Ahlen einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und war geflüchtet. Streifenpolizisten folgten ihm demnach durch mehrere Städte im Kreis, bis der Fahrer bei Beckum auf die Autobahn 2 in Richtung Dortmund auffuhr.

