Autofahrer rammt Streifenwagen und verletzt Polizisten

Oberhausen (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat auf einer Flucht mit seinem Wagen in Oberhausen mehrere Streifenwagen gerammt und einen Polizisten schwer verletzt. Der Vorfall habe sich am Vorabend ereignet, berichteten die Beamten am Sonntag. Zeugen hätten zunächst gemeldet, dass ein Auto bei einem Unfall eine Baustellenabsicherung stark beschädigt habe, aber weggefahren sei. Der Wagen habe keine Kennzeichen und das Licht sei ausgeschaltet gewesen.

