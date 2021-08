Ein Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Hiddenhausen (Kreis Herford) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 83-Jährige in einer Rechtskurve mit seinem Wagen auf der regennassen Straße von seiner Fahrspur abgekommen. Das Auto krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt.