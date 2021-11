Er sei am Donnerstag in einer Seitenstraße - eigentlich langsam fahrend - aus ungeklärter Ursache mit einem abgestellten Auto kollidiert, berichtete die Polizei am Freitag. Zeugen alarmierten daraufhin Rettungskräfte. Der Mann starb aber noch an Ort und Stelle. Die Polizei untersucht nun die genauen Todesumstände.