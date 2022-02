Autofahrer verletzt Beamten und zeigt Sympathie für Mörder

Rietberg (dpa/lnw)

Ein 59-jähriger Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten verletzt und Sympathie bekundet für die mutmaßlichen Polizisten-Mörder in Rheinland-Pfalz. Der Mann sei am Sonntag wegen seiner auffälligen Fahrweise in Rietberg bei Bielefeld von den Beamten angehalten und kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der 59-Jährige habe Ausfallerscheinungen gezeigt und sollte für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache kommen.

Von dpa