Autofahrerin und Kind bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Die Autofahrerin sei am Sonntag in ihrem Wagen eingeschlossen und schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Ihr Kind habe das Auto selbstständig leicht verletzt verlassen können. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer der Straßenbahn stand laut Feuerwehr unter Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.