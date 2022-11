Autofahrerin von Güterzug erfasst: Schwer verletzt

Ratingen (dpa/lnw)

Eine 43-jährige Autofahrerin ist an einem unbeschrankten Bahnübergang in Ratingen bei Düsseldorf von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Zeugen zufolge war die Frau aus Erkrath trotz rot blinkendem Warnlicht, das vor dem herannahenden Zug warnte, mit ihrem Wagen auf die Gleise gefahren, berichtete die Polizei in Mettmann am Freitag.

Von dpa