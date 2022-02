Automat gesprengt: Männer mit «muskulöser Statur» flüchten

Viersen (dpa/lnw)

Eine Geldautomaten-Sprengung in Viersen bei Mönchengladbach in der Nacht zum Samstag hat erhebliche Gebäudeschäden verursacht. Die Glasfassade am Eingangsbereich einer Bank und der Vorraum im Gebäude mit dem Automaten waren so stark zerstört, dass ein Statiker den Bereich aus Sicherheitsgründen prüfen musste, sagte ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage. Der Experte konnte allerdings Entwarnung geben, so dass die Bewohner in ihre über dem beschädigten Gebäudeteil liegenden Wohnungen zurückkehren konnten.

Von dpa