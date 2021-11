Automatenknacker bauen schweren Unfall: Flucht vor Polizei

Mettmann (dpa/lnw)

Nachdem zwei Männer (36, 25) einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben, sind sie bei ihrer Flucht vor der Polizei mit dem Auto verunglückt. Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Dienstag in Velbert (Kreis Mettmann) beobachtet, wie die Männer einen Automaten an der Straße aufbrachen und mit ihrer Beute in einem dunklen Auto flüchteten. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Zeuge beim Anruf gegen 3.15 Uhr den Beamten die Fluchtrichtung der Diebe mitteilen und sogar das Kennzeichen und den Wagentyp genau beschreiben.

Von dpa