Automatenknacker lassen Päckchen zurück: Sprengung

Hagen (dpa/lnw)

Automatenknacker haben bei ihrer Flucht vor der Polizei in einer Supermarkt-Filiale in Hagen ein verdächtiges Päckchen zurückgelassen. Zwei maskierte und schwarz gekleidete Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude ein und machten sich an einem Geldautomaten zu schaffen, wie die Polizei mitteilte. Als der Sicherheitsdienst einen Alarm auslöste, seien die Täter geflohen.

Von dpa