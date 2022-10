Babbel prophezeit Seoane-Aus: «Wird keine Chance haben»

Leverkusen (dpa)

Fußballexperte Markus Babbel rechnet mit einem baldigen Aus von Trainer Gerardo Seoane bei Bayer Leverkusen und hat Geschäftsführer Fernando Carro scharf kritisiert. «Gerardo wird keine Chance haben, er wird es nicht überleben. Auch, wenn ich ihm alle Daumen drücke. Er ist ein hervorragender Trainer», sagte Babbel in der ran Bundesliga Webshow am Montagabend. Seoane, der Babbel einst als Trainer des FC Luzern nachfolgte, steht nach dem schwachen Saisonstart der Leverkusener und dem 0:4 beim FC Bayern München am Freitag in der Kritik.

Von dpa