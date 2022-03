Baby kurz nach Flucht aus der Ukraine geboren

Bad Oeynhausen (dpa/lnw)

Zwei Tage nach ihrer Ankunft in Deutschland hat eine vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchtete in Bad Oeynhausen ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Hochschwanger war Anna Marchenko mit ihrem 17-jährigen Sohn vor dem russischen Beschuss aus ihrer Heimat geflohen, am 4. März konnte sie ihren zweiten Sohn Daniel das erste Mal in den Armen halten, teilten die Mühlenkreiskliniken am Montag mit. «Ich habe Glück gehabt. Aber mein Herz ist schwer», sagte Anna Marchenko laut Mitteilung mit Blick auf die Angehörigen, die von großer Zerstörung und vielen Toten in ihrem Land sprechen.

Von dpa