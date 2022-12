Baerbock und Roth geben Benin-Bronzen in Nigeria zurück

Abuja (dpa)

Mit einem international beachteten Schritt geben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth an diesem Dienstag (13.00 Uhr) in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 der kostbaren Benin-Bronzen zurück. Die Kunstschätze gehörten bisher zu Beständen von Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Dresden/Leipzig und Stuttgart.

Von dpa