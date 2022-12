Bäume nach Sturm am Niederrhein und im Sauerland umgeknickt

Alpen/Schermbeck/Altena (dpa/lnw)

Infolge des Sturms sind in Nordrhein-Westfalen in der Nacht zu Samstag Bäume umgeknickt und auf Straßen gestürzt. In Alpen (Kreis Wesel) zersägten Einsatzkräfte der Feuerwehr an zwei Stellen Stämme und Äste, die Straßenverbindungen blockierten, wie mitgeteilt wurde. Auch in Schermbeck (Kreis Wesel) musste die Feuerwehr Straßen von Bäumen freiräumen.

Von dpa