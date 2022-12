Bahn modernisiert Pendlerstrecke am Niederrhein: Kritik

Kempen (dpa/lnw)

Nach langjährigen Beschwerden von Zugpendlern am Niederrhein hat die Bahn am Dienstag eine umfassende Modernisierung der Zuglinie RE 10 (Düsseldorf-Kleve), dem sogenannten Niers-Express, vorgestellt. «Zwischen Kleve und Kempen fährt die Zukunft», hieß es bei einer Veranstaltung in Kempen bei Krefeld. Die Linie verbindet den Niederrhein mit Düsseldorf und wird täglich von rund 20.000 Menschen genutzt, darunter viele Pendler.

Von dpa