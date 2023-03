Bahn saniert Ende März Strecke zwischen Münster und Dortmund

Münster/Hamm (dpa/lnw)

Pendler und Reisende im Fernverkehr müssen sich ab Ende März sechs Wochen lang auf Umleitungen und Verspätungen zwischen Münster und Dortmund einstellen. Die Bahn investiert 15 Millionen Euro in die Erneuerung von Gleisen und Schienen zwischen Lünen und Davensberg. Ein Teil des Bahnhofs in Lünen wird zudem barrierefrei ausgebaut, wie die Bahn am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa