Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg lange gesperrt

Düsseldorf (dpa)

Nach einer stundenlangen Sperrung ist die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg am Dienstagnachmittag wieder freigegeben worden. Er werde aber noch einige Zeit dauern, bis sich der Zugverkehr wieder normalisiert habe, sagte eine Bahn-Sprecherin. Die Strecke zwischen den beiden Großstädten zählt zu den am stärksten befahrenen in Deutschland.

Von dpa