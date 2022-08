Ballonglühen und Wettfahrten: Montgolfiade beginnt

Münster (dpa/lnw)

Am Wochenende werden bei der Montgolfiade in Münster wieder Ballonfahrer aus ganz Deutschland erwartet. Optisches Highlight bei der 51. Ausgabe ist das Ballonglühen am Freitagabend (21.00 Uhr), außerdem sind vier Wettfahrten geplant. Erwartet werden rund 40 Ballonfahrer-Teams.

Von dpa