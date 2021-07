Bandidos in NRW komplett verboten: Alle 28 Chapter betroffen

Bewaffnete und vermummte Polizisten stehen vor dem Vereinsheim der Rockergruppe «Bandidos» in Bochum.

Durch das Vereinsverbot des Bundesinnenministeriums sind alle 28 Chapter der Rockergruppe Bandidos in Nordrhein-Westfalen verboten. Das hat das NRW-Innenministerium am Montag in Düsseldorf auf Anfrage mitgeteilt. Ende Mai waren diesen 28 Chaptern noch 740 Mitglieder zugerechnet worden.

«Heute haben wir einer der größten kriminellen Rockervereinigungen den Stecker gezogen», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die Verbotsverfügung am Montag veröffentlicht.