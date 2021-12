Bas betont Stellenwert der Vernunft: Nobelpreise überreicht

Berlin (dpa)

Angesichts der in der Corona-Pandemie um sich greifenden Verschwörungstheorien hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas den «Stellenwert der Vernunft» betont. Viele Menschen ließen sich in eine Scheinwelt aus Fake-News und gefühlten Wahrheiten treiben, sagte die SPD-Politikerin bei der Überreichung der Nobelpreise an die Wissenschaftler Klaus Hasselmann und Benjamin List am Dienstag in Berlin. Youtube-Videos mögen leichter konsumierbar sein als Studien. «Die Wissenschaft als Quelle methodisch abgesicherten Wissens können sie aber nicht ersetzen. Wir dürfen die Errungenschaften der Aufklärung nicht preisgeben», sagte Bas in ihrer Laudatio laut Redemanuskript.

Von dpa