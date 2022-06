Bastian Pastewka: Möchte kein TV-Moderator werden

Köln (dpa)

Der Kölner Komiker Bastian Pastewka gibt sich trotz einer gefeierten Vorstellung im vergangenen Jahr skeptisch mit Blick auf mögliche Einsätze als TV-Moderator. «Ich habe das nie gemacht und das bleibt auch so», sagte der 50-Jährige im Podcast «Talk mit K» des «Kölner Stadt-Anzeigers». Pastewka hatte in Joko Winterscheidts ProSieben-Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» im August 2021 in echter Unterhalter-Manier Peter Alexanders Hit «Der herrlichste Beruf der Welt» gesungen. In sozialen Medien wurde er daraufhin als neuer Moderator von TV-Shows gehandelt. Auf diesen Coup angesprochen sagte er, das sei eine einmalige Ausnahme gewesen.

Von dpa