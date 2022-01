Bauen wird deutlich teurer

Wer bauen will, muss tiefer in die Tasche greifen.

Der Baupreisindex für Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen sei im vergangenen November 12,3 Prozent höher gewesen als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Als einen Grund nannten die Statistiker höhere Materialpreise. Zudem spielte eine Rolle, dass im November 2021 der normale Mehrwertsteuersatz galt, während die Steuer ein Jahr zuvor reduziert gewesen war. Rechnet man den Mehrwertsteuer-Effekt heraus, verteuerten sich die Baupreise aber immer noch um satte 9,5 Prozent. Besonders bei Zimmer- und Holzarbeiten gingen die Preise steil nach oben, und zwar um 29,4 Prozent. Fassadenarbeiten wurden 16,9 Prozent teurer.