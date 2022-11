Baumgart: Fußball nicht als Bühne für «Vollidioten»

Köln (dpa)

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat mit deutlichen Worten seine Hoffnung auf ein friedliches Rückspiel des FC in der Europa Conference League gegen OGC Nizza zum Ausdruck gebracht. «Gerade Nizza wird lange in Erinnerung bleiben – und zwar nicht in positiver», sagte der 50-Jährige am Mittwoch mit Blick auf die schweren Ausschreitungen im Hinspiel vor knapp zwei Monaten. «Deshalb hoffe ich, dass allen mal klar wird, dass es um Fußball geht. Fußball kann nicht dafür da sein, ständig eine Bühne zu haben, wo irgendwelche Vollidioten der Meinung sind, sie müssen sich zeigen.»

Von dpa