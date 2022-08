Baumgart gegen Modeste: «Verantwortung hatten andere»

Frankfurt/Main (dpa)

Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich einen kleinen Seitenhieb auf den abgewanderten Torjäger Anthony Modeste erlaubt. «Dass Tony etwas Außergewöhnliches für uns war, steht außer Frage. Aber das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat, war die Mannschaft in seinem Hintergrund», sagte Baumgart vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Eintracht Frankfurt bei DAZN und stichelte: «Wir sehen es ja gerade, wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher. So deutlich muss man es sagen.» Modeste hat für seinen neuen Club Borussia Dortmund noch keinen Treffer erzielt.

Von dpa