Baumgart: Nicht normal, was mancherorts geleistet wird

Köln (dpa)

Kölns Trainer Steffen Baumgart wünscht sich noch mehr Anerkennung für die Arbeit an manchen Bundesliga-Standorten. «Auch wenn einige denken, das wäre normal, was in Berlin und Freiburg geleistet wird: Das ist alles andere als normal. Genauso wie das, was hier in Köln geleistet wird, nicht normal ist», sagte er dem «Kicker» (Donnerstag). Union Berlin ist nach sieben Spieltagen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, der SC Freiburg steht auf Rang drei. Der 1. FC Köln ist Neunter und hat wie die beiden anderen Clubs in dieser Saison auch Europapokalspiele zu absolvieren: Union und Freiburg spielen Europa League, Köln ist in der Conference League dabei.

Von dpa