Baumgart über Ex-Stürmer Modeste: «Ein feiner Typ»

Trainer Steffen Baumgart von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seine als Seitenhieb auf den abgewanderten Torjäger Anthony Modeste verstandenen Aussagen relativiert. «Das habe ich nicht so gemeint. Wenn Aussagen interpretiert werden, wird es schwierig», meinte der 50-Jährige in der «Bild am Sonntag». Baumgart hatte vor einer Woche gesagt, dass «das, was Tony im letzten Jahr ausgezeichnet hat», die Mannschaft im Hintergrund gewesen sei». Man sehe gerade, «wenn eine Mannschaft eben nicht so agiert, dann schießt du vielleicht auch nicht so viele Tore wie vorher».

Von dpa