Baumgart vor Löws Verabschiedung: «Er hat es vielen gezeigt»

Köln (dpa)

Vor der offiziellen Verabschiedung des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw am 11. November beim Länderspiel der DFB-Auswahl gegen Liechtenstein hat sich sein Kölner Kollege Steffen Baumgart sehr respektvoll geäußert. «Er hat einen überragenden Job gemacht, auch wenn er in der letzten Zeit viel Kritik einstecken musste. Aber das ist ja in Deutschland oft so, dass unsere Helden am Ende meistens eine vor die Goschen kriegen», sagte Baumgart am Freitag.

Von dpa