Baumgart vor Playoff-Rückspiel: «Den Druck machen wir uns»

Für den 1. FC Köln gibt es vor dem Playoff-Rückspiel der Conference League beim Fehérvár FC am Donnerstag in Ungarn (19.00 Uhr/RTL+) laut Trainer Steffen Baumgart keine Ausreden. «Der Platz ist sehr gut. Die Gastfreundschaft auch, das Hotel ist in Ordnung, der Flug war in Ordnung», sagte Baumgart am Mittwochabend in Szekesfehérvár: «Alles in allem ist das ein sehr, sehr guter Rahmen, um ein gutes Spiel zu sehen.» Der Fußball-Bundesligist hat das Hinspiel mit 1:2 verloren und braucht einen Sieg mit zwei Toren Unterschied oder im Elfmeterschießen, um die Gruppenphase zu erreichen.

