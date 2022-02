Baumgart wieder beim Training: «Alle froh»

Köln (dpa) -

Cheftrainer Steffen Baumgart steht beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln im Liga-Spiel am Freitag bei RB Leipzig (20.30 Uhr/DAZN) wieder an der Seitenlinie. Der 50-Jährige konnte am Mittwoch die Corona-Isolation nach einem negativen Test verlassen und übernahm wieder das Training. «Es hat sich sehr gut angefühlt», sagte Baumgart und ergänzte lachend: «Und zu Hause sind alle froh, dass ich raus bin.»

Von dpa